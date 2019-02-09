شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو... رجل يعتدي على امرأة في مكة ويجرها من شعرها الى شقته(وسائل اعلام سعودية تكشف تفاصيل الحادثة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، يُظهر اعتداء رجل على امرأة، وإجبارها على الدخول الى مبنىً سكنيّ في مكة المكرمة.

وبعد انتشار الفيديو، أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية في مكة المكرمة، مساء الخميس، أنها تمكنت من إلقاء القبض على الشخص المُعتدي.

كانت إمارة منطقة مكة المكرمة ذكرت أن أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان، قد وجه بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



وذكرت مصادر لصحيفة “عاجل” المحلية ان المرأة المُعتدى عليها، هي زوجة الرجل الذي جرى القبض عليه.

وقد اكد برنامج يا هلا إن "المرأة المعنفة هي زوجة الرجل وهي من جنسية عربية وعمرها 20 سنة، وتعاني الزوجة من حالة نفسية مضطربة، وبأن الجيران هم من قاموا بالإبلاغ عن حالة التعنيف!

من جانبه أبدى مقدم الحلقة الإعلامي جمال المعيقل، استغرابه الشديد من استغلال هذه المقاطع بشكل محرف عن واقعها؛ وذلك بهدف بث حالة سلبية تجاه المجتمع وأفراده رجالا ونساء.

وأشار إلى أن قضية هذا الرجل انتهت اليوم وعلى وشك إخلاء سبيلهم بعد أخذ الإجراءات النظامية وفق نظام الحماية الاجتماعية والإجراءات الجزائية والقانون الذي يحكم الجميع.

وكان أمير مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان، قد وجه بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتم تداول وسم بعنوان “رجل يعتدي على امرأه بمكة”، الذي أثار حالة من الجدل والاستياء بين المغردين.