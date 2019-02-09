شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وعاجل من التحالف للمدنيين في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر التحالف العربي الذي تقوده السعودية المدنيين بالعاصمة صنعاء من الاقتراب من المواقع المستهدفة للقصف العسكري الليلة . وقال التحالف انه سيقوم بعملية استهداف في العاصمة صنعاء وطلب من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف حفاظاً على سلامتهم.

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