شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقاء ,,مباشر‘‘ لرئيس الحكومة ,,معين‘‘ مع رئيس الوزراء السابق ,,بن دغر‘‘... صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا معين عبدالملك,برئيس الحكومة السابقة بن دغر.

والتقى الطرفان خلال مراسم عزاء فقيد الوطن اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هية الأركان العامة والذي توفي قبل أيام نتيجة إصابته في حادثة العند الإرهابية بطائرة حوثية مسيرة إيرانية الصنع. وقد أقال الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر من منصبه وأمر بإحالته للتحقيق، معينا محله معين عبد الملك سعيد. وجاء في القرار الجمهوري: "يعفى أحمد بن دغر من مهامه رئيسا لمجلس الوزراء، ويعين مكانه معين عبد الملك سعيد". وتضمن القرار إحالة بن دغر للتحقيق، مبينا أن السبب في الإقالة هو "الإهمال الذي رافق عمل الحكومة خلال فترة عملها".

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