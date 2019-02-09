المنسقية العليا تدشن احتفالات ثورة فبراير

دشنت المنسقية العليا للثورة الشبابية السلمية "شباب" ،اليوم الجمعة، احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير في محافظة تعز والمدن المحررة.

ورفعت المنسقية بعد صلاة الجمعة في ساحة الحرية بمدينة تعز شعارات تؤكد على التمسك بأهداف الثورة وضرورة تحقيقها وتطبيق مخرجات الحوار الوطني واليمن الاتحادي، مجددة دعمها للرئيس هادي وتمسكه بالمشروع الاتحادي.

وحولت المنسقية العليا للثورة شوارع مدينة تعز لمعرض واسع للثورة، استعرضت فيها صور ولافتات فبراير التي حملت عدة رسائل وجسدت ارتباط الثورة بهموم الشارع وطموحات الشعب وتضحيات الشهداء.

ودعت المنسقية المكونات الثورية والمجتمعية لصهر خُلاصة طاقاتها وتوحيد جهودها للاحتفال بذكرى الثورة الشعبية، بالشكل الذي يليق بعظم ثورة فبراير ويعيد للذاكرة تلاحمها وملاحمها الجمعية.

وكشفت المنسقية عن برنامج متكامل للاحتفاء بالذكرى الثامنة للثورة في محافظة تعز والمدن المحررة، تشترك فيه مختلف المكونات الثورية والمجتمعية بعدة فعاليات وأنشطة ثورية.

وفي وقت سابق من اليوم، دشن وزير النقل صالح الجبواني، إعادة تأهيل وترميم صالة مطار عتق بمحافظة شبوة، بتكلفة 25 مليون ريال بتمويل من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وأكد وزير النقل صالح الجبواني، اهتمام الوزارة بإعادة تفعيل الحركة الملاحية في مختلف الموانئ والمنافذ والمطارات في المحافظات المحررة باعتبارها الشريان الرئيس لحركة المواطنين والبضائع.

واوضح الجبواني، خلال لقاءه بالأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله ووكلاء المحافظة حجم الحمل الثقيل على الوزارة في اعادة فعالية العمل في مختلف المرافق والمنشآت التابعة لها بعد تدمير بنتيها الاساسية والخدمية في حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية ، مستعرضا التوجهات المستقبلية لعمل الوزارة وقال بانها تنصب في العمل على اعادة تشغيل مطاري الريان بحضرموت وعتق بشبوة وانطلاق العمل في انشاء مطار دولي بمأرب وتطوير منظومة العمل في ميناء الوديعة البري وتوسعة اسطول نقل طيران اليمنية .

وحسب وكالة سبأ، بنسختها في عدن، حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل وزارة النقل علي الصبحي ووكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وعلي الكندي وفهد الطوسلي وسالم الاحمدي ومستشاري المحافظة طالب مهدي واحمد الشامي ومهدي الشطح وقائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزيز العتيقي ومدير الأمن السياسي صالح لمروق ونائب مدير الأمن احمد الاحول وقائد القوات المشتركة علي مجور.