بدء اعادة تأهيل مطار عتق بتكلفة 25مليون ريال

دشن وزير النقل صالح الجبواني اعادة تأهيل وترميم صالة مطار عتق بمحافظة شبوة بتكلفة 25 مليون ريال بتمويل من الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. حضر التدشين امين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل وزارة النقل علي الصبحي ووكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وعلي الكندي وفهد الطوسلي وسالم الاحمدي ومستشاري المحافظة طالب مهدي واحمد الشامي ومهدي الشطح وقائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزيز العتيقي ومدير الامن السياسي صالح لمروق ونائب مدير الامن احمد الاحول وقائد القوات المشتركة علي مجور.

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