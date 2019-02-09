بالفيديو .. مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية مسجداً في الجبلية بالحديدة

ضمن مسلسل خرقها لاتفاق ستوكهولم الخاص بوقف اطلاق النار واعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن ،إستهدفت مليشيات الحوثي صباح امس الخميس مسجدا في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة بالقذائف وبالأسلحة الرشاشة .

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر محلية قولها، أن المليشيات قصفت مسجد ” ثاني بطي ثاني الشامسي ” بقذائف الهاوزر وبالأسلحة الرشاشة والتي استهدفت منطقة الجبلية منذ صباح الخميس وألحقت أضراراً جسيمة بالمسجد . ويقع مسجد ” ثاني بطي ثاني الشامسي ” في قرية الهندي بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا ويعد المسجد الوحيد للسكان في القرية .

وكان الهلال الأحمر الإماراتي قد بنى هذا المسجد بعد تحرير منطقة الجبلية ليكون جامعاً ومصلى للأهالي في قرية الهندي بالجبلية .

ياتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه الامم المتحدة في بيانا لها امس الخميس عن توصل الحكومة الشرعية ومليشيات الانقلاب الحوثية الى تسوية مبدئية لتنفيذ اتفاق السويد لاعادة الانتشار في الحديدة

وأفاد البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة.

وتتألف اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة، من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين.

وذكر البيان، الذي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الأطراف عملت معا بشكل بناء، أثناء المحادثات التي ييسرها رئيس اللجنة، لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن التحديات ما زالت قائمة، منها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع.

وأضاف “وللمساعدة في التغلب على تلك الصعوبات، قدم رئيس اللجنة مقترحا تم قبوله من الطرفين من حيث المبدأ للتحرك قدما على مسار تطبيق اتـفاق الحديدة” .

وقال البيان إن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما.

ويتوقع رئيس اللجنة انعقادها مرة أخرى الأسبوع المقبل بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار.

وقد أبدى الطرفان التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه.

وكان الطرفان، الحكومة اليمنية والحوثيون، قد اتفقا في مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب الحكومة اليمنية الشرعية أو ميليشيات الحوثي حول ما أعلنته الأمم المتحدة، ولم تتضح أي تفاصيل إضافية حول الاتفاق المبدئي على إعادة الانتشار.



