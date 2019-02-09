وفاة 3 شباب في حادث سير بطريق العبر غرب حضرموت (أسماء وصور)

توفي 3 شباب من أبناء محافظة مأرب في حادث سير بطريق العبر بمحافظة حضرموت شرق البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" إن حادث سير تعرضت له سيارة في طريق العبر رويك شرق مأرب مما أسفر عن وفاة 3 من أبناء مراد. وحصل "الخليج 365" على أسماء الثلاثة المتوفين وهنا يعيد نشرها : 1 - محمد منصور القطمي وعه المرادي. 2 - علي شاجع القردعي المرادي. 3 - احمد علي طليان المرادي.

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