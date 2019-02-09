توصلت لجنة تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين الاتفاق على الإفراج عن 2000 شخص من الأسرى المحتجزين.
وقال وكيل وزارة الشباب اليمنية حمزة الكمالي، إن لجنة تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين في بلاده توصلت لاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى، ويجري الآن التوصل للأمور الفنية التي تحقق تنفيذ ذلك في أقرب وقت.
وأوضح الكمالي لـ24 أن الأرقام المبدئية تشير إلى الإفراج عن 2000 شخص من الأسرى المحتجزين، وأنه يجري الآن التوصل للاتفاق على الأمور الفنية حول عملية التسليم قريباً.
وأشار المسؤول اليمني أن جلسات التفاوض بين أعضاء لجنة الأسرى ستختتم جلساتها اليوم، بعد 4 أيام من المناقشات في شأن تسليم المحتجزين بين الطرفين.
وشهدت الاجتماعات في الأردن نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما جاء على لسان المسؤول اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثي في إطلاق سراح 2000 محتجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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