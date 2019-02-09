شرطة أمن الطرق تنعي استشهاد جندي من منتسبيها في ماهلية جنوب مأرب

نَعَت شرطة الدوريات وأمن الطّرق (النجدة) بمحافظة مأرب ممثلة بقائدها العقيد ركن/ أحمد دركم، اليوم، استشهاد المساعد أول/ عبدالعزيز بن علي شبرين الجميلي المرادي، الذي استشهد أمس الخميس، وهو يؤدي واجبه الوطني في منطقة ماهلية الأمنية.

وأوضح العقيد دركم أن الشهيد عبدالعزيز كان يقوم بواجبه الوطني إلى جانب زملائه في التصدي لقطّاع الطرق بمنطقة ماهلية.

وأكد العقيد دركم بأن ذلك لن يثني شرطة الدوريات وأمن الطرق بمأرب عن مواصلة جهودها في التصدي للعناصر التخريبية والإرهابية التي تسعى لزعزعة وأمن واستقرار المحافظة.

وعبّر دركم عن خالص تعازيه وعظيم مواساته لأسرة الشهيد ومحبيه ورفاقه، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويُعَد هذا الشهيد الثاني لشرطة الدوريات، خلال الأسبوع الجاري، حيث ارتقى الملازم/ سالم علي حسن المرادي، يوم السبت، خلال تصديه لقطّاع الطرق في منطقة الجوبة.

