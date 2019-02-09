جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الجمعة مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في حجور بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.
وقالت مصادر "الخليج 365" ان 3 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في المندلة بحجة.
وأكدت المصادر إن الغارات سقط أثرها عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي كما تم تدمير طقم يحمل أسلحة وذخائر في ذو نحزه بمديرية القفلة.
فيما دمرت غارةٌ ثالثة مدفع هاون عيار ١٢٠ ورشاش ١٢/٧ وذخائر متنوعة ومصرع عدد من العناصر الحوثية في الموقع المستهدف.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مقاتلات التحالف تلحق خسائر كبيرة بصفوف المليشيا في مندلة بحجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.