شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: انفجار الحرب في العاصمة صنعاء بين المليشيات والقبائل وحشد مئات المقاتلين ودعوة طارئة لأحرار اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت، الجمعة 8 فبراير/شباط 2019، مواجهات مسلحة بين أبناء منطقة صرف بصنعاء، ومليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال مصدر قبلي "إن مليشيا الحوثي الإرهابية، داهمت منطقة صرف بعشرات الأطقم المسلحة، تحت مبرر البحث عن مطلوبين، واقتحمت حرمات المنازل متجاهلة كافة القوانين والأعراف القبلية".

وأوضح المصدر أن أبناء صرف ساءهم تصرف مليشيا الحوثي وقاموا بمنعهم من اقتحام المنازل، واندلعت بينهم اشتباكات مسلحة.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي طلبت تعزيزات وقامت بإغلاق كافة المداخل والمخارج إلى منطقة صرف.

ودعا المصدر كافة القبائل اليمنية وأحرار الشعب اليمني إلى الانتفاض بوجه العصابة الحوثية، وقال إن السكوت على جرائمها يعتبر مشاركة في قتل وإبادة الشعب اليمني.

وكالة خبر