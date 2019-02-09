شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للتحالف العربي عن الحديدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد #التحالف_العربي أنه أصدر 29 تصريحا جويا و 6 تصاريح برية و 127 تصريحاً لحماية القوافل في #اليمن.

وقال التحالف العربي في بيان عاجل له قبل قليل رصده محرر "يمن الغد": "أن ميناء الصليف اليمني لا يزال خاليا من السفن منذ 3 أسابيع".

وأضاف" #ميليشيا_الحوثي مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن ل #ميناء_الحديدة منذ 18 يوما".