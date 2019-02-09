شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي شرس على قبائل ‘‘حجور’’ ومصادر تعلن ‘‘آخر التطورات’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقالت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين رجال القبائل ومسلحي الحوثي بمنطقة حجور شمالي غرب محافظة حجة، عقب محاولة الحوثيين التقدم إلى بعض المواقع التي يتمركز فيها رجال القبائل الذين تمكنوا من صد الهجوم الحوثي وتدمير مركبات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم.



وفشلت جماعة الحوثي حتى الان في احراز أي تقدم ميداني على جبهة حجور المشتعلة منذ 3 أسابيع، رغم التعزيزات اليومية التي تدفع بها الجماعة لتطويق قبائل حجور، في مقابل مقاومة شرسة للغاية من قبل رجال القبائل.

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