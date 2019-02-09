شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تبشر اليمنيين: ستسمعون ما يسركم خلال الأيام القادمة .. ومصدر يكشف عن حدث تاريخي هو الأول منذ الانقلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، الجمعة 8 فبراير/شباط، عن استكمال كل الترتيبات لانعقاد مجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة ”عكاظ“ السعودية، ”تمت كل الترتيبات لانعقاد المجلس وستسمعون أمورا جديدة خلال الأيام القادمة“.



ورفض تحديد الموعد والمكان، لكن مصادر رئاسية مطلعة توقعت أن يدعو الرئيس عبدربه منصور هادي بقرار رئاسي لعقد جلسة برلمانية في الـ21 فبراير الجاري الذي يصادف يوم انتخاب هادي رئيسا لليمن، كأول جلسة برلمانية منذ انقلاب الحوثي الانقلاب في 21 سبتمبر 2014.



واعتبر الوزير الحميري دعوة الحوثيين للانتخابات بدلا عن المقاعد الشاغرة باطلة، موضحا أن الرئيس هادي اتخذ القرار المناسب بنقل اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، ووجه النائب العام باتخاذ اللازم وفقا للدستور والقانون تجاه القضاة الذين تفاعلوا إيجابيا مع الانقلابيين.

ومنذ اتخاذ الرئيس عبد ربه منصور هادي، قراراً بنقل مجلس النواب من صنعاء إلى عدن في يناير 2017، لم تتمكن الحكومة اليمنية من عقد أي جلسة حتى اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.

وتتحكم في عدن تشكيلات أمنية وعسكرية مناوئة للحكومة اليمنية، وتتلقى دعما من الإمارات، وتطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.