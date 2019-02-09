شكرا لقرائتكم خبر عن مغتربون تركوا السعودية ليشقوا طريقهم داخل اليمن رغم مرارة الواقع ...ملك الدونات نموذجا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ربما صار العشرات من الشباب العائدون من السعودية ضحية الأوضاع الإقتصادية السيئة في البلاد مما انعكس ذلك على عائلاتهم في اليمن مما أجبرهم على العمل في الشوارع كباعة متجولين ليصبح مستقبل هؤلاء الشباب في مهب الريح.

علي احد الشباب العائدين مع اسرته الى بلاده اليمن

فيقضي علي الساعات الطويلة على رصيف شارع "حي المساكن" يبيع الحلوى ليوفر لأسرته مصدر دخل يمكنهم من تسديد إيجار الشقة البالغة ثمنها 400 ريال سعودي رغم إن دخل علي بالريال اليمني .

علي دونات هكذا يسمونه في حضرموت (22عاماً ) المسؤول الأول عن إعانة عائلته ، بعد أن وجد أبوه نفسه عاطلاً عن العمل بسبب قلة الأشغال التي يعاني منها الكثير في المجتمع اليمني، بينما المال الذي يجنيه علي من بيع الحلوى يعد المصدر الوحيد لدخل الأسرة .

ويقول علي دونات : "أبيع كل يوم ما بين 15 _ 20 قطعة من الدونات بشكل يومي وأنا أشعر باليأس وخيبة الأمل.. وكنت خائف بما سأواجه من صعوبات ومشاكل في البيع".

هكذا وصف علي دونات معاناته في بداية مشواره العملي في بيع الدونات داخل مدينة المكلا بعد إن ترك السعودية مع بقية أفراد أسرته بسبب ارتفاع أسعار الإقامات .

وعند توجيه السؤال لبعض الزبائن الذين يستهلكون حلويات علي بانتظام ، أشاروا إلى أن ثمنها يعد زهيداً ، مقارنةً بنظافتها و ثقتهم به من جهة أخرى .

مثل علي الآلاف من العائدون من الغربة في ظل وضع اقتصادي صعب بسبب الحرب الدائرة في اليمن جعلهم يلجأون للعمل في أعمال بسيطه لتوفير لقمة العيش في ظل عجز حكومي عن توفير حلول لهؤلاء العائدون