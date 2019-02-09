شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف نقطة تجمع حشود حوثية بكشر حجة والقتلى بالعشرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات قوات التحالف العربي، 3 غارات على ميليشيا الحوثي الانقلابية، فجر الجمعة 8 فبراير/شباط 2019، بمديرية كشر بمحافظة حجة.



واستهدفت إحدى الغارات نقطة عسكرية للميليشيا شرق العبيسة، كانت تتجمع فيها حشود للمقاتلين الحوثيين وقتلى وجرحى بالعشرات.



كما جرى استهداف طقم محمل بالسلاح والذحائر في منطقة ذو نحزه شرق العبيسة، والتي تعتبر خط إمداد للحوثيين، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكري يحتوي على سلاح ثقيل ومدفعية هاون.



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