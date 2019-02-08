شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حسناوات حوثيات على شواطئ هذه المدينة و” الجزيرة” تكشف المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية يمنية لصحيفة "الجزيرة" عن بداية برامج للتدريب النساء على القتال في ساحات المعارك على أيدي قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران يعرف باسم "الزينبيات" بإشراف خبراء من "حزب الله" اللبناني على سواحل شاطئ الحديدة بالقرب من الميناء الاستراتيجي. وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن البرنامج أنطلق منذ سبعة أيام وتستخدم الميليشيات الحوثية أسلوبين في التجنيد؛ الأسلوب الأول قائم على الترهيب والمداهمة من قبل الزينبيات وتجنيد النساء القسري، وابتزازهن وعوائلهن مقابل وصول المساعدات الإغاثية، في حين أن الأسلوب الآخر يعتمد على "الواعظات". وأقدمت الميليشيا الحوثية على البرنامج استكمالاً لانتهاكات القوانين الدولية، واستمراراً لعمليات التجنيد غير الإنسانية للأطفال والنساء، علماً أن منظمة سياج الحقوقية في اليمن أصدرت تقريراً مؤخراً يشير إلى أن نسبة تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين تجاوزت 50%، وأشارت تقارير أخرى إلى أن الميليشيات أسست أكثر من أربع معسكرات أساسية لتجنيد النساء بمختلف المناطق التي تحاصرها.



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