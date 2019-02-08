شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كانت طريقة إستقبال بن دغر أثناء وصوله القاهرة؟...صورة وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء السابق في الجمهورية اليمنية إلى القاهرة اليوم الجمعة لحضور مؤتمر البرلمان العربي للقيادات العربية رفيعة المستوى للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي ينعقد غداً السبت في مقر جامعة الدول العربية بحضور عدد غير قليل من رؤساء الحكومات العربية وبعض المختصين العرب في الشؤون العربية.

حيث كان في استقباله في مطار القاهرة الدولي الدكتور أحمد مشرقي رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية في البرلمان العربي، واللواء محمد رميح رئيس قسم المراسم والتشريفات بالبرلمان العربي، ووزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل والقائم باعمال سفارة بلادنا في القاهرة السفير محمد الهيصمي، والملحق العسكري العميد ثابت عبده.

حيث ستجري في المؤتمر الذي دعا له البرلمان العربي مناقشات واسعة حول حال الأمة العربية، وأخرى حول النظام العربي ومتطلبات تطويرة في مرحلة صعبة تمر بها الدول والشعوب العربية. كما سيقف المؤتمر أمام التحديات الراهنة والمحتملة التي تواجه الأمة، وتتطلب تعزيز التضامن العربي في صورة شاملة وتطوير آلياته بما يخدم الأهداف المشتركة للدول والشعوب العربية.

وقال د. بن دغر أن مساهمته في أعمال مؤتمر البرلمان العربية الذي تأتي استجابة لدعوة رئيس البرلمان العربي الأخ الدكتور مشعل بن فهم السلُمي رئيس البرلمان العربي وفي سياق الجهود التي تبذلها الشرعية رئاسة وحكومة لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة في اليمن والحفاظ على يمن اتحادي موحد، منوهاً إلى الانقلاب الحوثي في اليمن قد تم التخطيط والإعداد له في مدن طهران وقم الإيرانيتين، مشيداً بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للتصدي للمخططات الإيرانية في اليمن والتي تستهدف أمن المنطقة والأمة العربية كلها.