قوة أمنية جديدة تصل إلى مديرية غيل بن يمين لتعزيز إدارة أمن المديرية

وصلت هذا اليوم الخميس، قوة أمنية جديدة معززة بسيارات للدوريات ودراجات واسلحة نارية، إلى مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، وذلك لتعزيز إدارة أمن المديرية.

وتأتي هذه التعزيزات الرافدة لادارة أمن مديرية غيل بن يمين بحضرموت، بدعم من قيادة التحالف العربي ممثلة بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث ستكون القوة موزعة على مراكز المديرية، (مركز امن المديرية بعاصمة المديرية ومركز امن العليب).

وتحركة القوة الأمنية الجديدة من مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ظهر اليوم، برفقة مدير أمن مديرية غيل بن يمين العقيد صالح العبد الغفاف، ومدير مركز أمن العليب الملازم اول محمد العبد العمودي، ومدير بحث المديرية النقيب حسن مقطوف العليي.

وكان في استقبال القوة لحظة وصولها مدير عام مديرية غيل بن يمين صالح مولى الدويلة.

وأعرب مدير أمن مديرية غيل بن يمين العقيد صالح العبد الغفاف، في كلمة له، عن شكره لدولة الامارات العربية المتحدة، وقيادة حضرموت ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، على دعمه الكبير للملف الامني وادارة الامن بحضرموت الساحل عامة، ومديرية غيل بن يمين بشكل خاص.

وحث العقيد الغفاف، خلال كلمته، هذه القوة للانظباط التام والقيام بمهامهم وواجباتهم والحفاظ على الدعم المقدم لهم.. مؤكدا بانه هذه القوة ستكون رافد كبير للامن بالمديرية.

بدوره القى مدير عام المديرية صالح مولى الدويلة، كلمة حث فيها على ضرورة القيام بالواجبات العسكرية المنوطة والالتزام بالادبيات والعقيدة العسكرية وان وجودهم ومهمتهم الاساسية هي حفظ امن المواطن والمحافظة على حقوقه .

وأوضح مولى الدويلة، خلال كلمته، بان المديرية حضيت للمرة الاولى بقوة امنية كبيرة لتعزيز الأمن.. شاكرا دول التحالف وخاصة دولة الامارات على هذا الدعم السخي والكبير، كما وجه جزيل شكره للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، على دورهم الكبير في حفظ وتعزيز الامن بحضرموت.

حضر الاستقبال المقدم عمر سعد القرزي، والملازم سعيد عبود الدلخ القرزي.