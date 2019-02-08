حذر الكاتب السياسي المنشق عن الحوثيين، علي البخيتي من استمرار زحف المشروع السلالي الطائفي الحوثي في ظل غياب المشروع الوطني.

وقال البخيتي في سلسلة تغريدات رصدها الخليج 365 مساء اليوم الخميس إن المشروع الطائفي السلالي للحوثيين يزحف كل يوم ويقضم رقعة جديدة من الجغرافيا ومن وعي المواطن العادي ووعي الطفل والشاب؛ فيما المشروع الوطني يغيب يوماً بعد يوم".

وأضاف "مكينة التخلف الحوثية تعمل ٢٤/٢٤ ساعة فيما مكينة الدولة اليمنية تغط قي سبات عميق ما بين غرف الفنادق ودول الاغتراب".

واعتبر البخيتي أن تحول الملف اليمني لملف الحديدة ومينائها لتعلق ذلك بعمل المنظمات الدولية ودور الأمم المتحدة ومصالح الدول الكبرى المهتمة فقط بتأمين ممر الملاحة الدولي وباب المندب؛ وما يدور بعدها خلف الجبال لا شأن للعالم به"، وأضاف: الجهود التي يبذلها المجمتع الدولي تهدف لاحتواء الأزمة اليمنية لا لحلها.

وقال: سيقتنع الجميع -لكن بعد فوات الأوان- أنه كان يفترض اجراء تغيير جذري في الشرعية؛ يحفظ المؤسسة ويطيح بالأشخاص منهتي الصلاحية.

وقد لا يكون ذلك الوعي مفيد حينها؛ لأن الحوثيين وقتها قد استكملوا غرس شجرة الخباثة في رقعة واسعة من اليمن؛ ما قد يرفع كلفة التغيير ان لم يجعله مستحيلاً.

وجاء تصريح البخيتي مع استمرار الحكومة بالآداء المهترئ في مقابل الأنشطة الحوثية المستمرة ولكن في مسار التخريب .

في وقتٍ سابق قال علي البخيتي: لن تنجوا أوطاننا مما هي فيه الا اذا سقطت الخرافة والكهانة ومرجعية رجال الدين لحساب العلم والمعرفة والتكنولوجيا.

كانت هذه تفاصيل خبر البخيتي: مكينة التخلف الحوثية تعمل 24 ساعة.. والدولة تغيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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