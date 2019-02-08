زعيل يكشف مستجدات اتفاق الحديدة وتعز والأسرى: المليشيات تنقض

كشف عضو الوفد الحكومي عسكر زعيل أحدث كواليس المفاوضات مع الميليشيات الحوثية بشأن الحديدة وتعز والأسرى.وقال زعيل بسلسلة تغريدات رصدها تتفهم القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبده ربه منصور هادي دوما التعاطي مع مجمل الملفات الرامية الى احلال السلام وعلى رأسها ملف الاسرى وملف الحديدة مثمنةجهود الامم المتحدةوالمجتمع الدولي والاقليمي ودعم التحالف العربي بقيادة المملكةالشقيقة وكلما احرزنا تقدما نقضته المليشيات.وأضاف أنه "في ملف الاسرى حولته المليشيات الحوثية من ملف انساني بحت تعاطينا معه من موقع المسئولية الى ملف ابتزاز سياسي بهدف الحصول على مكاسب دون النظر الى معاناة المختطفين بشكل خاص والشعب بشكل عام من منطلق اللامسئولية وانعدام الانسانية".وكشف أنه "فِي ملف الحديدة تنطلق المليشيات الحوثية من مبدئها المعروف والمنعدم في عدم الالتزام باي اتفاقات او معاهدات وكل يوم تبحث عن اعذار واهية وتفسيرات وفقا لهواها لعرقلة اتفاق الحديدة سعيا منها الى تفجير الوضع من جديد ضاربة بمعاناة ابناء الحديدة والحصار الانساني عرض الحائط".وقال "اما ملف تعز فقد اغلقت المليشيات الحوثية كل الأبواب امام الوسيط الاممي من تعاطيها مع فتح معابر إنسانية لدخول الغذاء والدواء وتسهيل حركة مرور المواطنين على اعتبار ان تعز قضية مرتبطة بتوجيهات قيادتهم التي وجهت بتشديد الخناق عليها ولا تريد تنفيذ اي شيء متعلق بتعز الا من باب كسب الوقت".وأضاف: نحن على يقين ان الامم المتحدة ممثلة بمكتب المبعوث ولجنةاعادة الانتشار الأممية في الحديدة كل يوم تصل الى قناعة اكثر ان الحوثيين ومن يقف خلفهم من يعرقل عملية السلام وجهود العالم التي تبذل من اجله ونتطلع الى موقف خلال الايام القريبةيسند جهود القيادة السياسيةوالتحالف لاستكمال التحرير.وكان زعيل عضو الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة وترفض الميليشيات تنفيذ الاتفاق حتى اليوم.

يشار إلى أنه في ختام مشاورات السويد جرى الاعلان عن اتفاق تعز على النحو التالي:

اتفق الطرفان على ما يلي:

1 – تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة.

2 – يسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة ويتم تسليم الأسماء إلى مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة في موعد لا يتعدى أسبوعا من تاريخ انتهاء مشاورات السويد.

3 – تحدد الأمم المتحدة موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة.

4 – تقوم اللجنة المشتركة بتحديد صلاحياتها وآلية عملها.

5 – تقدم اللجنة المشتركة تقريرا عن سير أعمالها إلى الاجتماع التشاوري القادم.

وجاء في نص الاتفاق الشامل أن الأطراف اتفقت على ما يلي:

1. إتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

2. آلية تنفيذية حول تفعيل إتفاقية تبادل الأسرى

3. إعلان تفاهمات حول تعز

نتعهد:

– تنفيذ أحكام هذا الاتفاق تنفيذاً كاملاً والعمل على إزالة أية عوائق تحول دون تنفيذه.

– الإلتزام بالإمتناع عن أي فعل أو تصعيد أو إتخاذ أيّة قرارات من شأنها أن تقوّض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق.

– الإلتزام بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط، في غضون شهر يناير 2019 في مكان يتفق عليه لاحقاً.