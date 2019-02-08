اللواء 35 مدرع يكثف مهام التوجيه المعنوي لتعزيز الحاضنة والتوعية.. صور

كثفت إدارة التوجيه المعنوي باللواء 35 مدرع أنشطتها التوعوية لرفع الاستعداد النفسي القتالي لدى قوام منتسبي اللواء، والإشادة بالتضحية والفدى في سبيل معركة تحرير الوطن، والذود عن تعز عن براثن المليشيات الإرهابية الحوثية.

وقال ركن توجيه اللواء 35 مدرع، الرائد وهيب اليوسفي، في تصريح له اليوم إن الزيارات الميدانية المنتظمة جأت بناء على توجيهات قائد اللواء 35 مدرع، العميد الركن عدنان الحمادي، ضمن رفع الروح المعنوية وتعزيز الضبط والربط لدى ضباط وصف وأفراد اللواء.

وأكدإن التوجيه المعنوي يسعى تمتين العلاقة والترابط بين اللواء وحاضنته الشعبية بما يسهم فى عملية التحرير وتوجيه ضربات وقائية استباقية لعيون العدو التابعة لمليشيات الإيرانية.

وبين ان إدارة التوجيه المعنوي قامت بتكثيف زياراتها الميدانية والتوعوية والتعبوية منذ يومين، وزارت امس الأربعاء، منتسبي جبهة عمقان احكوم الزبيرة الكدرة وقيادة وأفراد الكتيبة السادسة.

وتضمنت الزيارة إلقى ركن توجيه اللواء محاضرة تمثلت باهمية بناء الجيش الوطني بعقيدة وطنية تستند الى الدستور اليمن الاتحادي الحديث القائم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

مشددا على ضرور انسجام ذلك بتعاليم الإسلام الحنيف الخالي من الغلو والتطرف واحترام حقوق الانسان وفقآ للقانون الدولي الانساني، والتحلي بمجمل ذلك عند الضبط والربط العسكري والرباط في الثغور لمواجهة العناصر الإرهابية الانقلابية.

وأبرزت المحاضرة خطر ما تمثله المليشيات الحوثية على الدولة والمجتمع ككل وتهديد أمن المنطقة العربية والأمن الدولي.

وتواصلا لذات النهج..زار التوجيه المعنوي المركز التدريبي للواء الخاص بالاتصالات العسكرية بحضور كلا من العقيد ركن وليد الذبحاني ركن تدريب اللواء مشرف الدورة وعدد من القيادات العسكرية وقيادة وافراد الكتيبة الثانية، نرفض ذكرها لاستمرار معركة التحرير مع المليشيات.

وعمل التوجيه المعنوي على تحفيز العامل النفسي لدى الجنود المتدربين كما حث الجميع على اهمية التدريب والتخصص ورفع الروح المعنوية والتسلح بالمعرفة ومواصلة التدريب في مختف التخصصات العسكرية.

ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل ركن التوجية في اللواء 35 مدرع الرائد وهيب اليوسفي ، عددا من الصحفيين ومراسليّ القنوات التلفزيونية ، أثناء زيارتهم لمواقع اللواء 35 مدرع في جبهة الأقروض وتغطيتهم الإعلامية للانتصارات التي حققها أفراد اللواء في الجبهة .

وفي الزيارة التقى الوفد الإعلامي قائد جبهة الأقروض الرائد مبارك الجرادي ، والرائد حامد البكيري ، والقائد الميداني النقيب/ فاروق الجعفري ، وقادة بعض المواقع ، والذي بدورهم أطلعوا الوفد ، على سير المعارك ، وما حققة رجال الجيش من انتصارات ميدانية .

وأشاد الرائد وهيب اليوسفي ركن التوجية المعنوي للواء 35 مدرع بالزيارة الميدانية والاعلامية للعديد من القنوات الفظائية ووسائل الاعلام ، التي أتت لنقل الحقيقة ، من أجل فضح شائعات المليشيات الحوثية التي هزمت في ارض المعركة ولجآت الى نشر الشائعات لتغطية فشلها في الميدان .