مكتب الشؤون الاجتماعية بالمهرة يختتم فعالياته التوعوية حول الثقافة الصحية

اختتم مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة المهرة اليوم سلسلة ندواته وفعالياته التوعوية لمشروع تعزيز الثقافة الصحية لدى الأطفال وعدم إستخدام العنف ضدهم وآثاره السلبية على المجتمع بمدارس مديرية الغيضة.

وذلك بتمويل من صندوق التنمية البشرية بالمحافظة وتحت رعاية محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت واستمرت أسبوعا كاملا بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل الأستاذ محمد صداعي علي ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ فايز سهيل بلحاف وعدد من المسؤولين والجهات المعنية بمكتبي التربية والتعليم والصحة والسكان.

وفي الحفل، أشار وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل الأستاذ محمد صداعي علي إلى أهمية التركيز على تغذية الطفل تغذية سليمة وعدم إستخدام العنف ضده من قبل أولياء الأمور أو المعلمين في المدرسة .

مؤكداً إستعداد السلطة المحلية بالمحافظة تذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مثل هذه الندوات .

من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ فايز سهيل بلحاف بأن هذا المشروع استهدف على مدى أسبوع الطلاب وأولياء الأمور في عدد من المدارس بمديرية الغيضة ابتداءً من 29/يناير/2019 إلى 6/فبراير 2019م وشمل سلسلة من الندوات الخاصة بنشر التوعية لتعزيز مستوى ثقافة التغذية الصحية السليمة لدى الأطفال وعدم ممارسة التعنيف ضدهم والتعريف بالآثار السلبية المترتبة على ذلك .

مشيدا بكل الجهود التي بُذلت من قبل اللجنة المشرفة على الندوات أو موظفي المكتب ومدراء المدارس المستهدفة واولياء الأمور وإدارات مكاتب التربية والتعليم والصحة والسكان.

وثمن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدعم الذي قدمته السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت لإقامة مثل هذه الندوات التوعوية وبدور الوكيل الصداعي لحضوره فعاليتي التدشين والختام وبصندوق التنمية البشرية فيش عملية التمويل .

داعيا الاهتمام بهذه البرامج التوعوية والمساهمة في نشر الوعي بأهمية منع تعنيف الأطفال وتعزيز ثقافة تغذيتهم الصحية .

وألقت الأخت نوير كده في كلمة عن إدارة المرأة والطفل بمكتب الشؤون الاجتماعية اكدت على الأهمية القصوى رفع مستوى المجتمعي بثقافة التغدية لدي الأطفال.

وأشادت بمستوى الدعم والاهتمام من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ودور مكاتب الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والسكان بهذا الجانب .

مشيرة إلى البرنامج بما تضمنه من ندوات توعوية ومحاضرات لمختصين صحيين واجئتماعيين استهدف ثمان مدارس وكانت النتائج إيجابية.

وفي ختام الحفل كرم مكتب الشؤون الاجتماعية قيادة السلطة المحلية والجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح الندوات بالعديد من الدروع والشهادات التقديرية .

حضر الحفل المدير التنفيذي لصندوق التنمية البشرية الأخوة أحمد سعيد بلحاف ومدير عام مديرية قشن فيصل احمد حازم الجدحي وأحمد علي كلشات ابو زهرة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الغيضة وعدد من المختصين.