لقاء أمني في حضرموت لتحسين علاقة الشرطة بالمواطنين

بحث الرائد علي عليان، مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضرموت، اليوم الخميس، مع لجنة دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع سبل التعاون المشترك بين الجانبين خلال لقاء جمعهما بالإدارة العامة للأمن بالمكلا.

وناقش اللقاء الذي جاء بتوجيهات العميد منير كرامة التميمي المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت جملة من المحاور ذات العلاقة أهمها علاقة الشرطة بالمواطنين، والسبل الكفيلة بتوطيد العلاقة بين المجتمع والأمن من أجل تعزيز الاستقرار في المحافظة وإشراك المواطن في حماية محافظته.

وثمن الرائد علي عليان الجهود الكبيرة لدائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع وحرصها الدؤوب على المصلحة العامة للمواطنين، شاكراً لهم مبادرتهم وزيارتهم لإدارة التوجيه المعنوي بأمن حضرموت وتقديم الأفكار التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالعمل المشترك. حضر اللقاء العميد سالم باشادي رئيس اللجنة والعقيد محمد باغشوة والعقيد سالم العوبثاني والعقيد سعيد المحمدي والعقيد سالم بادحيدح والرائد سالم اليهري.