تنفيذي المكلا يعقد اجتماعه الدوري الأول لعام 2019

عقد المكتب التنفيذي بمديرية المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري الأول لعام 2019، بمقر السلطة المحلية بالمديرية، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي المعنيين، وبتكليف من المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل.

ترأس الاجتماع نائب مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمكلا الأستاذ عوض سالم بن حميد، حيث تتطرق الاجتماع إلى إقرار خطة المكتب التنفيذي بالمديرية لعام 2019 مع التعديلات المطروحة من قِبل الأعضاء، وتم استعراض تقرير إيرادات المديرية للفصل الرابع (لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر).

وكذلك ناقش الاجتماع تقريرًا عن رمي المخلفات لإيجاد الحلول والمعالجات لتلك الظاهرة، فيما تم الخروج من الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية لإيرادات المديرية، والعمل على تحديد مواقع لرمي مخلفات البناء من أجل إظهار مدينة المكلا بالمظهر اللائق بها.