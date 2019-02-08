تكثيف نزع الألغام بالساحل واستعراض الدعم الإماراتي لمستشفى المخا

تواصل الفرق الهندسية لنزع الألغام في الساحل الغربي عملية نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف مناطق الساحل الغربي .

وذكرت مصادر، أن الفرق الهندسية كثفت من جهودها وتمكنت من نزع وتجميع آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف الأحياء السكنية والقرى والمزارع والطرقات الرئيسية والفرعية في الساحل الغربي .

وأضافت المصادر، وفقا لمتابعة "الخليج 365" - أن المليشيات زرعت الألغام المضادة للمركبات والعبوات الناسفة شديدة الإنفجار بأشكال وأحجام مختلفة وبعضها مموهة في الطرقات العامة التي يمر منها المواطنين وبالقرب من المنازل والمزارع ، وتهدف المليشيات لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المواطنين الأبرياء .

وتسعى الفرق الهندسية لنزع الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي وتطهير كافة المدن والأرياف من حقول الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة وبشكل عشوائي .

إلى ذلك، استعرض مدير مستشفى المخا العام د.نصر ثابت عسكر الدعم الإماراتي الذي قدمه الهلال الأحمر الإماراتي لمستشفى المخا والذي يعد من أكبر المستشفيات في الساحل الغربي .

وتحدث الدكتور نصر عسكر عن أهمية المستشفى والخدمات التي يقدمها المستشفى للسكان القادمين إليها من مختلف مديريات الساحل الغربي.

وقال عسكر أن المستشفى كان يعاني من نقص كبير في الأدوية والمعدات الطبية ووسائل النقل وحالة الخراب التي خلفتها مليشيات الحوثي عند تواجدها في المخا ..

وبعد تحرير المدينة قام الهلال الأحمر الإماراتي بإعادة تأهيل وترميم المستشفى وسكن الأطباء بشكل عام ، وقدم دعماً سخياً بالأدوية والمحاليل والأجهزة والمعدات الطبية .

وأضاف بأن الهلال قام مؤخراً بدعم المستشفى بسيارة إسعاف وسيارة نقل ، كما إعتمد الهلال بناء قسم إضافي للمستشفى يتضمن قسم تغذية الأطفال وإدارة المستشفى .

وأشاد عسكر بالدور البارز الذي يلعبه الهلال الأحمر الإماراتي في الإستجابة لمناشدات إدارة المستشفى في توفير الأدوية والمعدات الطبية ووسائل النقل لتسهل على إدارة المستشفى والعاملين فيها تقديم الخدمة العلاجية المجانية لكافة المواطنين القادمين إليها من مختلف مديريات ومناطق الساحل الغربي .

كما إستعرض الخدمات التي يقدمها المستشفى للسكان وعدد الحالات التي يستقبلها المستشفى يومياً والمرضى من الرجال والنساء والأطفال ، وقسم تغذية الأطفال الذي يعد الأهم في الساحل الغربي وكذلك قسم النساء والولادة ورعاية الأم الحامل.