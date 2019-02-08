مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش تدمر مخزن أسلحة وعربات عسكرية حوثية بصعدة

دمرت مقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني، الخميس، عربات عسكرية ومخزن أسلحة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وذكر بيان للجيش الوطني، أن مقاتلات التحالف العربي، شنت عدة غارات جوية، استهدفت تحركات لتعزيزات مليشيا الحوثي، في جبال الشعير بمديرية كتاف في صعدة، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة للانقلابيين، ومصرع وإصابة من كان على متنها".

وأضاف البيان أن مدفعية الجيش اليمني، استهدفت بالتزامن مع ذلك مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في المديرية ذاتها.

ولفت إلى أن القصف نجح في تدمير المخزن، وسماع دوي انفجارات شديدة وتصاعد مكثف لألسنة النيران، إضافة إلى تدمير عربتين تابعتين للمليشيا في محيط الموقع.

وعثرت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، على شبكة من الأنفاق والخنادق الجبلية الصخرية التي كانت تتخذ منها مليشيا الحوثي مخابئ وغرف عمليات قتالية في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وتعتمد مليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصا في صعدة، على شبكات الأنفاق الجبلية بجانب التلغيم والتفخيخ، وذلك ضمن خطة دفاعية شديدة التحصين، تهدف إلى إعاقة تقدم الجيش اليمني وتجنب قصف مقاتلات التحالف العربي.

والأول من أمس الثلاثاء، دكت مدفعية الجيش الوطني، مواقع تحصينات مليشيا الانقلاب في محافظة الضالع، فيما أحبطت تسللا حوثيا آخر في البيضاء وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن مدفعية الجيش ردت على مصادر النيران التي استهدفت بها المليشيا بلدة العود، ودكت موقع صناع الذي تتحصن فيه عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وبحسب البيان، تسبب القصف في تدمير عدد من الدوريات الحوثية ومقتل وجرح العديد من المسلحين التابعين للمليشيا الانقلابية.

في السياق ذاته، أحبطت قوات الجيش اليمني تسللا لعدد من مسلحي مليشيا الحوثي بجبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.

وقال بيان آخر للجيش اليمني إن عناصر تابعة للمليشيا تسللت إلى قرب مواقع الجيش بجبل "القرحاء" الاستراتيجي، واندلعت على أثره معارك عنيفة.

ولفت إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت من إجبار مجاميع مليشيا الحوثي المتسللة للتراجع، ودمرت دوريتين حوثيتين بجانب العديد من القتلى والجرحى.