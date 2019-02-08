وكيل المهرة يشارك شباب برنامج روافد المهرة ٢٠١٩ في رسم الابتسامة

شارك وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري شباب برنامج روافد المهرة 2019 بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا صباح اليوم في حفلهم الخاص الهادف إلى رسم الإبتسامة وصنع الفرح والسرور في نفوس إخواننا من منتسبي جمعيتي الصم والبكم والمعاقين حركيا بالمحافظة.

وذلك بتقديم شاشتي تلفزيون كبيرة ومجموعة هدايا وشهادات تقديرية لذوي الاحتياجات الخاصة من منتسبي الجمعيتين.

جاء ذلك في إحتفال خاص أقيم بقاعة جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمدينة الغيضة بحضور الأستاذة لبنى صالح كلشات مديرعام تنمية المرأة بالمحافظة ونائبتها الأستاذة يسرى خوار ورئيس جمعية المعاقين حركيا الشاعر الكبير سالم مرزوق المعروف بإسم (ابوجابر ) ورئيس جمعية الصم والبكم الأستاذة منى اليافعي وعدد من أولياء أمور الطلاب والمهتمين .

وفي كلمة السلطة المحلية عبرت الأستاذة لبني صالح كلشات مديرعام تنمية المرأة عن سعادتها البالغة بهذه المبادرة الطيبة والهادفة إلى زرع السعادة والشعور بأن الإعاقة ليست إعاقة الجسد وانما إعاقة العقل والتفكير وعدم الإحساس بالآخرين .

وفي كلمته عن الجمعيتين عبر شاعر التحدي سالم مرزوق ابوجابر رئيس جمعية المعاقين حركيا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في هذه المبادرة الطيبة موضحاً أن سعادته نابعة من سعادة الصم والبكم والمعاقين حركيا ومؤكدا أن هذه اللفتة ترسم أجمل معاني الوفاء في المجتمع .

كما أشار منسق برنامج روافد المهرة الأستاذ / عبدالله الحسني أن هذه المبادرة تأتي لتعميق روح التعاون وزرع الإبتسامة على شفاه إخواننا وأخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي نتيجة لزيارات سابقة وتنسيق مشترك وعن قرب لمعرفة أهم الإحتياجات لإدارة ومنتسبي الجمعيتين .