تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الجمعة

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الجمعة الموافق 8 فبراير/شباط 2019م، وهي كالتالي:

رقم الرحله 601.

خط الرحله : القاهره- عدن.

الاقلاع :02:30 بعد منتصف الليل.

(توقيت القاهره).

الوصول: 07:00 صباحا.

رقم الرحله 506.

خط الرحله : عدن- جده.

الاقلاع :08:30 صباحا.

الوصول: 10:30 صباحا.

رقم الرحله 507.

خط الرحله : جده- عدن.

الاقلاع :12:00 ظهرا.

(توقيت جده).

الوصول: 14:00 ظهرا.

رقم الرحله 608.

خط الرحله : عدن- القاهره.

الاقلاع :15:00 عصرا.

الوصول: 17:30 مساء.

رقم الرحله 854.

خط الرحله : عدن- مومباي.

الاقلاع :07:00 صباحا.

الوصول: 13:30 ظهرا.

رقم الرحله 855.

خط الرحله : مومباي- عدن.

الاقلاع :15:00 عصرا.

الوصول: 16:30 مساء.

ويستعرض "الخليج 365"، نبذة مختصرة عن شركة الطيران المدني في المعروفة باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية، فيما يلي :

الخطوط الجوية اليمنية هي شركة الطيران الوطنية اليمنية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتتخذ من مطار صنعاء الدولي مركزاً لعملياتها، بالإضافة لمقرها الثاني بمطار عدن الدولي، وتقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأوروبا، وتعتبر الخطوط اليمنية أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، وحصلت الخطوط الجوية اليمنية على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية "الايوزا" للمرة الثالثة على التوالي.

نبذة تاريخية

يرجع تاريخ إنشاء الشركة إلى عام 1949م، عندما قامت الحكومة اليمنية بشراء طائرتي من طراز "داكوتا دي سي 3"، وقد أستخدمت تلك الطائرتين في نقل مسئولي الحكومة اليمنية، ونقل البريد، وأحياناً كانت تستخدم في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة.

وفي 4 أغسطس 1961 أنشأت الخطوط الجوية اليمنية وبدأت نشاطها رسمياً عام 1962 بإسم "خطوط طيران اليمن"، وخلال عام 1965 قامت الخطوط الجوية اليمنية بشراء أربع طائرات أخرى من نوع "داكوتا"، وسيرت رحلات إلى تعز والحديدة وبعض المحطات الإقليمية مثل جيبوتي وأسمرا، ثم أضافت رحلات داخلية جديدة إلى كل من البيضاء، مأرب وكمران، وتمت إعادة هيكلة الشركة بعد تأميمها وتغّير اسمها إلى "الخطوط الجوية اليمنية" وذلك عام 1972، أما اسم "اليمنية" فقد أعتمد في 1 يوليو 1978 بعد إنشاء شركة الطيران الجديدة باشتراك كلاً من الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، وتمتلك الحكومة اليمنية 51% من رأس مال الشركة وتمتلك الحكومة السعودية نسبة 49% الباقية.