القوسي يتفقد ابطال الجيش الوطني والمقاومة من ابناء ذمار في جبهة صرواح

تفقد محافظ ذمار اللواء علي القوسي ،اليوم ،ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من ابناء المحافظة المرابطين في عدد من المواقع العسكرية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، خلال الزيارة استمع المحافظ القوسي من قائد اللواء ٢٠٣ ميكا العميد محمد الحقي وأركان حرب اللواء العقيد هلال القامص الى شرح مفصل عن سير المعارك والتطورات الميدانية في جبهة صرواح ..مشدداً على ضرورة رفع الجاهزية القتالية والاستعداد التام للتعامل مع اي محاولات حوثية لاختراق مواقعهم العسكرية والتصدي لها بحزم.

واشاد محافظ ذمار بمستوى انضباط ابطال الجيش والمقاومة في تنفيذ كافة المهام والعمليات العسكرية النوعية في جميع المواقع العسكرية في جبهة صرواح..مثمناً مواقفهم البطولية المشرفة في مواجهة المليشيا الحوثية الارهابية في جبهة صرواح.