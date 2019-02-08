محافظ الحديدة يطلع رئس هيئة الأركان على المستجدات في المدينة

اطلع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي ،على مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهة الحديدة والجهود والتضحيات التي يقدمها أبناء المحافظة بشكل خاص وأبناء إقليم تهامة بشكل عام في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم حوثياً.

وطبقا لوكالة "سبأ" ولفت رئيس هيئة الاركان خلال لقائه ،اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر ،الى ان محافظة الحديدة وإقليم تهامة أمام عهد مستقبلي جديد بعد التخلص من الحكم الامامي الكهنوتي البغيض، مشيراً الى ان تحرير محافظة الحديدة وكل الأراضي اليمنية من المشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة.

وثمن رئيس هيئة الأركان جهود واسناد دول التحالف العربي للحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

بدوره عبر محافظ الحديدة عن شكره وتقديره لاهتمام رئيس هيئة الأركان ودعمه ومساندته لجبهة محافظة الحديدة، مؤكداً أن أبناء الحديدة يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ويدعمون مشروع الدولة الاتحادية كمشروع وطني جامع.