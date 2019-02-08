قيادة العسكرية الخامسة تنعي استشهاد قائد القطاع الثاني بمحور حرض

نعت المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الخميس، استشهاد العقيد، أحمد محمد أبوهادي قائد القطاع الثاني بمحور حرض.

وفيما يلي ننشر نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ونفوس مكلومة، تنعي قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقيادة محور حرض الى أبناء شعبنا اليمني العظيم والى قيادتنا العسكرية والسياسية والى كل منتسبي المؤسسة العسكرية، استشهاد البطل العقيد، أحمد محمد أبوهادي قائد القطاع الثاني بمحور حرض، الذي اختاره الله لجواره صباح اليوم الخميس الموافق 7/2/2019، وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهة حرض.

وبرحيل الشهيد العقيد أحمد أبو هادي – رحمه الله تعالى – خسرت المؤسسة العسكرية أحد رجالاتها الاشداء الذي انطلق في مسيرته النضالية من المبادئ والمثل العليا وقناعة تامة في قتال المليشيات الحوثية الانقلابية.

وكان رحمه الله بطلا جسورا، حيث أثبتت مواقع الشرف والبطولة أنه من الشجعان المخلصين والشرفاء الصادقين الذين سطروا أروع المواقف الوطنية في التصدي للمشروع الانقلابي من اللحظات الاولى، وكان للشهيد بصمات ناصعة في مختلف الجبهات والمحاور، آخرها مواقفه البطولية والشجاعة في دحر وهزيمة المليشيات الحوثية الانقلابية في محور حرض بمحافظة حجة.

إن المنطقة العسكرية الخامسة وهي تنعي بأسى بالغ وحزن عميق رحيل هذه الشخصية العسكرية والقبلية، تتقدم بأصدق التعازي والمواساه لأسرة وذوي الفقيد وعلى رأسهم والده العزيز المناضل الشيخ /محمد أبو هادي.

سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللواء الركن/ يحيى حسين صلاح

قائد المنطقة العسكريةالخامسة