استشهاد قائد عسكري بارز بالشرعية في حرض حجة

كشفت وسائل إعلام، بإن قائد القطاع الأول بلواء القوات الخاصة العقيد أحمد أبو هادي، استشهد، اليوم الخميس، بمعارك ضد الحوثيين شرقي مدينة حرض شمال محافظة حجة.

ونقل موقع «المصدر أونلاين»،عن مصدر عسكري إن أبو هادي استشهد في ساعات الصباح الأولى، حين صد مع قواته هجوماً للحوثيين، حاولوا فيه التقدم نحو مواقع شرقي المدينة.

وأشار إلى إن القوات الحكومية صدت هجوم الحوثيين، وأجبرتهم على التراجع إلى مواقعهم.

ويُعد العقيد أبو هادي واحداً من وجاهات مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة، ونجل الزعيم القبلي محمد يحي أبو هادي عضو مجلس النواب، وسبق أن التحق بطلائع القوات الحكومية إبان معارك التصدي للحوثيين الذين كانوا يتقدمون نحو مدينة مارب في 2015.

ويُعتبر أبو هادي أحد الضباط الذين كان يستند إليهم قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبدالرب الشدادي الذي قتل في جبهة صرواح أواخر العام 2016, ونقل أبو هادي مؤخراً إلى جبهة حرض.