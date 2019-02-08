تعليقاً على نهب شركات الاتصالات.. مُحسن يُطالب بالاشتراك فى القمر الصناعى

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، إن عدد من الشركات ستتجه إلى تسريح موظفيها وإشهار إفلاسها، بعد حالة النهب التى تعرضت لها شركات الاتصالات باليمن ونهب 51 مليار دولار، مُضيفاً أن ذلك سيكون له أثر كبير فى قطع وسيلة التواصل.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365 إنه لابد من وضع حلول واقعية يتم العمل من خلالها لإنهاء ذلك الموقف، مُطالباً بوضع مناقصة عالمية لإعطاء الفرصة لشركات اتصالات كثيرة للعمل داخل اليمن، إضافة إلى تفعيل الاشتراك فى القمر الصناعى واتخاذ إجراءات حاسمة من قبل مجلس القضاء.

وطالب مُحسن الحكومة الشرعية بضرورة العمل لإيجاد حلول لقطع طرق تمويل الحوثيين برصاص وأموال يستخدمونها فى قتل أبناء الشعب اليمني.

