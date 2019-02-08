وكيل وزارة الإعلام يؤكد اهتمام الوزارة بالمرافق الإعلامية في المحافظات

أكد وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإذاعة صالح الحميدي اهتمام وحرص الوزارة بالمرافق الإعلامية بالمحافظات بما يمكنها من أداء عملها ورسالتها الإعلامية. ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أستمع الوكيل الحميدي ومعه مدير عام الاعلام بالمحافظة عمرمطران من المدير العام لمكتب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)بساحل حضرموت عوض مبارك مخرج إلى شرح عن آلية العمل بالمكتب والصعوبات التي تعترض سير العمل فيه. واشاد الحميدي بدور مكتب الوكالة بالمكلا خلال الفترة السابقة والجهود التي يبذلها الكادر الصحفي وعكس أنشطة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وبثها لوسائل الإعلام المختلفة.

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