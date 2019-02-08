الحوثية ترغم تجار زبيد بالحديدة على تمويل المجهود الحربي

أرغمت جماعة الحوثي في مدينة زبيد التابعة لمحافظة الحديدة، غرب اليمن، التجار وأصحاب المحلات التجارية على تمويل المجهود الحربي لمليشياتها بإستخدام قوة السلاح.

وأفادت مصادر "الخليج 365"، في مدينة زبيد عن قيام عناصر تابعة للمليشيات بفرض جبايات مالية على كافة المحلات التجارية وأصحاب القطاع الخاص بحجة تمويل جبهات القتال في الحديدة التي تخوضها المليشيا في حربها بمختلف مناطق المحافظة.

وأضافت المصادر أن الحملات المتواصلة التي يشنها مسلحي جماعة الحوثي على تجار المدينة كانت بقوة السلاح والتهديد بالسجن ..

حيث إستخدمت كل أساليب الإبتزاز بحق المواطنين وهذا ما أثار استياء واسعاً لدى أبناء المدينة.

وواصلت مليشيات الحوثي خروقاتها المتتالية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، وكثفت المليشيا من عمليات إستهداف الأحياء السكنية خلال أيام الهدنة ، وشنت قصفاً عنيفاً بالقذائف على منازل المواطنين .

وأفادت مصادر محلية من سكان الحي عن سقوط القذائف في منزل المواطن سالم عبدالله بومي واخترقت إحداها سقف المنزل وألحقت به أضراراً كبيرة ، بينما سقطت أكثر من قذيفة بجوار المنزل وهدمت أجزاء من المنزل .

كما أفادت مصادر أخرى عن تعرض منازل المواطنين في حي سكني آخر لقصف من مليشيات الحوثي بقذائف الهاوزر ودمرتها ، وعقب الإستهداف إضطر سكان المنازل للنزوح والهرب من القصف الحوثي للنجاة بحياتهم من جرائم الحوثيون .

يذكر أن مليشيات الحوثي صعّدت من عمليات القصف العشوائي للمنازل وإستهداف السكان في الأحياء السكنية في الآونة الأخير بالأسلحة القناصة والرشاش وسقط على إثرها عشرات الضحايا الأبرياء . ويأتي هذا التصعيد الحوثي منذ بدأ الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في ظل تخاذل وصمت أممي تجاه الجرائم المستمرة بحق المدنيين.