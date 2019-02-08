الإعلان عن الطقس المتوقع خلال الـ24ــساعة القادمة

أعلن مركز الأرصاد، اليوم الخميس، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ــساعة القادمة بمشيئة الله تعالى للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 7/2/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 8/2/2019م.

ووفق بيان المركز - تلقى "الخليج 365" - نسخة منه فإن "الطقس المتوقع:المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية: اجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تميل إلى البروده نسبياً اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران, صنعاء, ذمار و البيضاء) وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

مع إحتمال تشكل الشابورة المائية على أجزاء من محافظات (الضالع، شمال لحج، تعز، اب، ريمة، المحويت و حجه) بينما تكون غائمة جزئياً أثناء النهار و إحتمال تشكل قطع متفرقة من السحب الركامية الرعدية قد يصحبها هطول امطار خفيفة على اجزاء من المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر.

أما المناطق الساحلية: السواحل الغربية وباب المندب: طقس غائم جزئياً ومغبر نسبيا ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية ، نشطة إلى الى شديدة وسرعتها من 15 إلى 30 عقدة.

والسواحل الجنوبية والشرقية: غائم جزئياً ومن المحتمل هطول امطار خفيفة أثناء الليل والصباح. الرياح شرقية ، معتدلة إلى نشطة وسرعتها من 11 الى 21 عدة.

وأرخبيل سقطرى: غائم جزئياً بشكل عام. الرياح شمالية شرقية إلى شرقية ، معتدلة إلى نشطة وسرعتها من 11 الى 21 عقدة.

أما المناطق الصحراوية: أجواء صحوة بوجه عام تميل إلى البروده نسبياً اثناء الليل والصباح الباكر.

وعن التنبيهات والتحذيرات، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، مرتادي البحر والصيادين على الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب الموج والذي قد يصل ارتفاعه إلى 5.0 امتار.

كما حذر سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الشابورة المائية في المناطق المذكورة بعالية.