شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفشلون في تحقيق اختراق عسكري في "حجور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدت قبائل حجور، اليوم الخميس، لهجوم واسع شنه مسلحو الحوثي على مواقع يتمركز فيها مقاتلو القبائل، والحقت خسائر في صفوف الانقلابيين في الأرواح والعتاد.



وعلم من مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين رجال القبائل ومسلحي الحوثي بمنطقة حجور شمالي غرب محافظة حجة، عقب محاولة الحوثيين التقدم إلى بعض المواقع التي يتمركز فيها رجال القبائل الذين تمكنوا من صد الهجوم الحوثي وتدمير مركبات عسكرية للحوثيين ومصرع عدد من عناصرهم.



وفشلت جماعة الحوثي حتى الان في احراز أي تقدم ميداني على جبهة حجور المشتعلة منذ 3 أسابيع، رغم التعزيزات اليومية التي تدفع بها الجماعة لتطويق قبائل حجور، في مقابل مقاومة شرسة للغاية من قبل رجال القبائل.

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