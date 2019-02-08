شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستعد لاستلام أول دفعة من الطائرات التركية "بيرقدار TB2" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد تركيا لتسليم قطر، 6 طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، ضمن صفقة وُقّعت بين الجانبين عام 2018.



والصفقة الموقعة بين القوات المسلحة القطرية وشركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، تضمنت 6 طائرات بدون طيار، ومحطات تحكم، فضلاً عن الأدوات والمعدات التقنية واللوجستية الخاصة بهذه الطائرات.



واجتازت الطائرات الست ومحطات التحكم، اختبارات قبول المصنع، وباتت جاهزة لتسليمها إلى القوات المسلحة القطرية.



وضمن الصفقة نفسها، أنهى فريق قطري مكون من 55 شخصاً، دوراته التدريبية لاستخدام الطائرات المذكورة، والتي خضعوا لها في تركيا على يد فريق من مهندسي وخبراء شركة "بيكار".



وفي نهاية الدورة التي استمرت 4 أشهر، تخرّج جميع أفراد الفريق القطري، منهم قائد للطائرات بدون طيار المسلحة، وموظفي صيانة، وغيرها من المهام المتعلقة بطائرات "بيرقدار TB2".



وفي ختام الدورة، أقيم حفل تخرّج للفريق القطري، في مقر مركز التدريب والاختبارات التابع لشركة "بيكار"، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا.



وحضر حفل التخرّج، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح قاجير، ونائب رئيس الصناعات الدفاعية، فاروق يغيت، وقائد الجيش التركي الثاني، زكائي آقصقاللي، والمدير التقني لشركة "بيكار"، سلجوق بيرقدار، إضافة إلى مسؤولين قطريين.



وفي كلمة له خلال حفل التخرج، قال بيرقدار، إن تركيا تحتل حالياً المرتبة السادسة عالميا بين الدول القادرة على إنتاج الطائرات من دون طيار وأسلحتها الذكية، بالاعتماد على الإمكانات المحلية.



وأضاف أن الطائرات التركية محلية الصنع لعبت دورا مهما في عمليتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون" التي نفّذتهما القوات المسلحة التركية ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.



وأعرب عن سعادته لاختيار المسؤولين القطريين الطائرات بدون طيار التركية ، بعد إطلاعهم على عروض أخرى من الصين وأوروبا وأمريكا.



واعتبر "بيرقدار" أن صفقة الطائرات مع قطر، ستساهم بدور كبير في ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين، وتعزز من تعاونهما.



من جهته، قال محمد فاتح قاجير، إن المنتجات المحلية في الصناعات الدفاعية التركية، ارتفعت إلى 65 بالمئة خلال الأعوام الـ 15 الماضية، بعد أن كانت قبل ذلك في مستوى 20 بالمئة.



وأكد على أن هذه تعكس مدى التعاون الوثيق بين أنقرة والدوحة.



ومن المقرر أن تقوم "بيكار" ضمن إطار الصفقة، بتقديم الدعم التقني واللوجستي لمدة عامين للجانب القطري بخصوص نظام عمل الطائرات على أيدي مهندسين أتراك.



وللصفقة أهمية أخرى تتمثل في أنها أول بيع لطائرات "بيرقدار TB2" للخارج بأنظمة تركية خالصة.



وتتمكن طائرة "بيرقدار TB2" بدون طيار، من التحليق في الهواء لمدة 25 ساعة دون انقطاع، والقيام بمهامها خلال الليل والنهار، وتستطيع نقل حمولة بوزن 100 كيلوغرام.



وتعمل الطائرة على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها في الأجواء، فضلا عن كونها قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر محمولة على متنها.



ودمجت شركة "روكتسان" التركية المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف صواريخ محلية من نوع "MAM-L ve MAM-C'yi" في هذا الطراز من الطائرات.