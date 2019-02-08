شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عسكرية صارمة لرئيس هيئة الأركان من عدن تعصف بكل الأطراف خارج إطار الشرعية وتدفع إلى توحيد مصدر القرار والقيادة للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه اليوم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي عددا من التوجيهات العسكرية تصب كلها في الارتقاء بالجانب العسكري والقضاء على التشكيلات التي تحاول الصعود خارج المؤسسة العسكرية ,

وأهما التوجيهات التي نصت على ضرورة توحيد القرار العسكري، إضافة إلى البدء بتوفير غرفة القيادة والسيطرة المشتركة التي ستكون نواة أساسية في توحيد العمليات العسكرية تحت قيادات الشرعية وبالتعاون من التحالف العربي , ودمج المقاومة الشعبية، ضمن وحدات الجيش الوطني بناء على توجيهات الرئيس هادي.

كما شدد رئيس هيئة الأركان العامة اليوم رفع الجاهزية القتالية والفنية لكافة الوحدات العسكرية والحرص على ضبط القوة العسكرية.

كما شدد اليوم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي خلال لقاءه بكبار قادة الجيش الوطني على حرص قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان، على المضي قدماً في استكمال بناء وهيكلة القوات المسلحة.

كما ناقش رئيس الأركان مع رئيس هيئة العمليات، اللواء الركن ناصر بارويس، وقائد محور العند، اللواء الركن ثابت مثنى جواس، ومدير دائرة الاتصالات العميد الركن محمد سالم الوحيشي، ومدير دائرة الاشغال العميد الركن فضل غرامه، ومدير دائرة الإصلاح المركزية العميد الركن فضل مشهور، التطورات الجارية على مسرح العمليات وخطط الدوائر المعنية والاشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح مهامهم العسكرية الملقاة على عاتقهم..

مستمعاً من رئيس هيئة العمليات ومدراء الدوائر وقائد محور العند الى جاهزيتهم الفنية والبشرية والعسكرية والمادية وخطة أعمالهم للعام الجاري 2019م.