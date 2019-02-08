شكرا لقرائتكم خبر عن ارقام كارثية لأسعار الصرف ... شاهد كم وصل سعر الريال اليمني امام السعودي والدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف الريال والدولار امام السعودي اليكم اسعار الصرف صباح اليوم الجمعةالموافق 8/2/2019 الدولار الأمریكي:

شراء: 583 البیع : 593 الریال السعودي

: شراء: 154 البیع : 156



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