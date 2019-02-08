شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد عسكري كبير في مواجهات مع الحوثيين بحرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسفرت المعارك الدائرة في مديرية حرض عن مقتل العقيد أحمد أبو هادي، قائد القطاع الثاني في لواء القوات الخاصة بمحور حرض، التابع لمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إن "أبو هادي"، استشهد خلال المعارك الدائرة في محيط جبل النار بحرض، حيث تصدت قوات الجيش لهجمات شنتها المليشيات الحوثية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، نشرت أنباءً حول تمكن عناصرها من السيطرة على عدد من المواقع، بعد هجمات شنوها في محيط جبل النار بحرض.

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