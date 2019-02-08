شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..مفاجأة مدوية..قطر توافق على بعض مطالب دول الحصار..من هو الذي قالها وكيف تم الرد عليه(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرارا في الاستخفاف بعقول متابعيه، واصل المرتزق الأحوازي أمجد طه شطحاته، زاعما ان قطر وافقت على بعض مطالب دول الحصار خاصة ما يتعلق بطرد الشيخ يوسف القرضاوي وإغلاق قناة الجزيرة وإخراج القوات التركية من أراضيها، زاعما أنه على الرغم نن هذا التنازل القطري إلا ان الامر قوبل بالرفض.

وقال “طه” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هام طلب نظام قطر أمس من طرف ثالث أن يوضح لدول المقاطعة…قبول الدوحة ببعض من المطالب وطرد القرضاوي لتركيا وإغلاق قناة الجزيرة خلال 3سنوات وسحب قوات تركيا ليصل عددها 600عسكري فقط.” وأضاف قائلا:”رُفض الطلب وقيل عليك بتطبيق كل المطالب والحوار سيتم فقط على آلية التطبيق الفوري وفي الرياض”.



Amjad Taha أمجد طه

✔

@amjadt25

هام

طلب نظام قطر أمس من طرف ثالث أن يوضح لدول المقاطعة...قبول الدوحة ببعض من المطالب وطرد القرضاوي لتركيا وإغلاق قناة الجزيرة خلال 3سنوات وسحب قوات تركيا ليصل عددها 600عسكري فقط.

رُفض الطلب وقيل عليك بتطبيق كل المطالب والحوار سيتم فقط على آلية التطبيق الفوري وفي الرياض.#امجد_طه

٢٬١٦١

٣:٣١ ص - ٦ فبراير ٢٠١٩

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٢٬٣٠٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

تغريدة المرتزق أمجد طه قوبلت بالسخرية العارمة حتى من قبل السعوديين أنفسهم، الذين أكدوا كذبه بتكراره لفحوى التغريدة أكثر من مرة، واصفين حاله بالمحزن والمخزي بعد ان تخلى قضيته الاصلية “القضية الأحوازية” من أجل المال والإرتزاق.



Amjad Taha أمجد طه

✔

@amjadt25

· 18 س

هام

طلب نظام قطر أمس من طرف ثالث أن يوضح لدول المقاطعة...قبول الدوحة ببعض من المطالب وطرد القرضاوي لتركيا وإغلاق قناة الجزيرة خلال 3سنوات وسحب قوات تركيا ليصل عددها 600عسكري فقط.

رُفض الطلب وقيل عليك بتطبيق كل المطالب والحوار سيتم فقط على آلية التطبيق الفوري وفي الرياض.#امجد_طه



أحمد الدوسري

@ahmdaldoseri

أنت أعدت هذه التغريدة للمرة الرابعة في 3 اشهر، وفي كل مرة تقول "هام ! طلب نظام قطر أمس " فأي أمس تقصد التي قبل 3 اشهر أم أمس أخرى؟ وكم من مرة ستعيد هذه التغريدة

ثم كيف عرفت إذا كان الأمر حدث أمس فقط وأن الطلب عبر دولة ثالثة، هل الدولة الثالثة هي التي كشفت لك السر،، وبصفتك ماذا ؟

١٩

٧:٥٤ ص - ٦ فبراير ٢٠١٩

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Amjad Taha أمجد طه

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@amjadt25

· 18 س

هام

طلب نظام قطر أمس من طرف ثالث أن يوضح لدول المقاطعة...قبول الدوحة ببعض من المطالب وطرد القرضاوي لتركيا وإغلاق قناة الجزيرة خلال 3سنوات وسحب قوات تركيا ليصل عددها 600عسكري فقط.

رُفض الطلب وقيل عليك بتطبيق كل المطالب والحوار سيتم فقط على آلية التطبيق الفوري وفي الرياض.#امجد_طه



محمد بن مرير

@848Afrad

محزن ومخزي وضعك سيد أمجد للاسف انت تنحرف عن المسار الصحيح ولكن ثق انت الخاسر الوحيد هنا .

اين انت من قضية الاحواز دع العرب للعرب وتجه الى هناك حيث الجبهه الحقيقة

٤

٩:٤٧ ص - ٦ فبراير ٢٠١٩

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Amjad Taha أمجد طه

✔

@amjadt25

· 18 س

هام

طلب نظام قطر أمس من طرف ثالث أن يوضح لدول المقاطعة...قبول الدوحة ببعض من المطالب وطرد القرضاوي لتركيا وإغلاق قناة الجزيرة خلال 3سنوات وسحب قوات تركيا ليصل عددها 600عسكري فقط.

رُفض الطلب وقيل عليك بتطبيق كل المطالب والحوار سيتم فقط على آلية التطبيق الفوري وفي الرياض.#امجد_طه



Hisham Fayad

@hishamfayad85

نكتة حلوة هات غيرها

٢

٤:٢٨ م - ٦ فبراير ٢٠١٩

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Amjad Taha أمجد طه

✔

@amjadt25

· 18 س

هام

طلب نظام قطر أمس من طرف ثالث أن يوضح لدول المقاطعة...قبول الدوحة ببعض من المطالب وطرد القرضاوي لتركيا وإغلاق قناة الجزيرة خلال 3سنوات وسحب قوات تركيا ليصل عددها 600عسكري فقط.

رُفض الطلب وقيل عليك بتطبيق كل المطالب والحوار سيتم فقط على آلية التطبيق الفوري وفي الرياض.#امجد_طه



أبو عمر عدن

@yafeasite

الحقيقة عكس ذلك تماما .

الحقيقة يا عزيزي ان قطر تستطيع أن تجلب الى الدوحة كل كيلوا بصل بطائرة خاصة .

من يقاطع من ..!!!؟

٢

٨:١٢ ص - ٦ فبراير ٢٠١٩

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Amjad Taha أمجد طه

✔

@amjadt25

· 18 س

هام

طلب نظام قطر أمس من طرف ثالث أن يوضح لدول المقاطعة...قبول الدوحة ببعض من المطالب وطرد القرضاوي لتركيا وإغلاق قناة الجزيرة خلال 3سنوات وسحب قوات تركيا ليصل عددها 600عسكري فقط.

رُفض الطلب وقيل عليك بتطبيق كل المطالب والحوار سيتم فقط على آلية التطبيق الفوري وفي الرياض.#امجد_طه



Abdo Ben Ali

@ayoobwissal2004

يبدو لي ان البارحة لما نمت نسيت تتغطى!!!

٢

١١:٥٨ ص - ٦ فبراير ٢٠١٩

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Amjad Taha أمجد طه

✔

@amjadt25

· 18 س

هام

طلب نظام قطر أمس من طرف ثالث أن يوضح لدول المقاطعة...قبول الدوحة ببعض من المطالب وطرد القرضاوي لتركيا وإغلاق قناة الجزيرة خلال 3سنوات وسحب قوات تركيا ليصل عددها 600عسكري فقط.

رُفض الطلب وقيل عليك بتطبيق كل المطالب والحوار سيتم فقط على آلية التطبيق الفوري وفي الرياض.#امجد_طه



A.N

@ihsainooh

يحليلكم.. لي الحين عقولكم تَنَـكـ

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..مفاجأة مدوية..قطر توافق على بعض مطالب دول الحصار..من هو الذي قالها وكيف تم الرد عليه(تفاصيل صادمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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