شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب شغل المافيا .. صالح بن فريد: لابد من إيقاف مدير مكتب شلال علي شايع عن العمل ومحاسبته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الشيخ صالح بن فريد العولقي عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي إلى إيقاف مدير مكتب اللواء شلال علي شايع مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن .



وجاءت دعوة الشيخ صالح بن فريد بإيقاف العقيد عبدالدائم أحمد علي ومحاسبته، بعد جهود قام بها في إطلاق سراح ثلاثة من أبناء الضالع تم اختطافهم في محافظة شبوة .



وقال الشيخ صالح بن فريد العولقي في تصريح له، إنه :"لابد من إيقاف مدير مكتب مدير أمن عدن شلال عن العمل تماماً بل ومحاسبته على كلما قام به من بسط واستيلاء وابتزاز للمواطنين في عدن بحكم منصبه".



وأكد بن فريد أن المختطفين الان في الطريق إلينا وسوف نكرمهم ونوصلهم معززين مكرمين الى أهلهم، بعد جهود وضغط شديد من ناحيتنا وحشد للقوات نجحنا في إطلاق سراح إخوتنا المختطفين من أبناء الضالع ورفضنا كل الشروط التعجيزية.



وكان مسلحون قبليون اختطفوا 3 من ابناء الضالع قبل عدة ايام في شبوة نتيجة ما قالوا انه ضغط على مدير مكتب شلال شايع الذي وجهوا له اتهامات بالبسط على اراضي.

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