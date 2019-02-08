شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو مرعب لحظة دهس امرأتين بسيارة تاكسي في العاصمة صنعاء..لأصحاب القلوب القوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مواقع أخبارية، مقطع فيديو، لحادث مروري مروع، وقع صباح اليوم الخميس، في مديرية الثورة بأمانة العاصمة.



ورصدت كاميرات المراقبة، لحظة قيام سيارة تاكسي بدهس امرأتين، أثناء مرورهما ما أسفر عن وفاتهما على الفور، ووقع أضرار مادية بالغة في سيارة أخرى كانت بالقرب منهن.



وبحسب المقطع، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة الجنونية، لسائق السيارة التاكسي، قبل أن يقوم بدهس امرأتين أمام أحد المطاعم في خط المطار بمنطقة الجراف.

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