شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسعى الإمارات إلى إنشاء محافظة جديدة غرب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السلطة المحلية بمديرية المخا - غرب محافظة تعز - إنها تعمل وفق نظام السلطة المحلية التابع لمحافظة تعز كأحد المكاتب التنفيذية التي تشرف عليها سلطة المحافظة.

وفي مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بالمدينة بحضور مدير عام مديرية المخا رئيس السلطة المحلية سلطان عبدالله محمود الذي قال " إنه من غير الحقيقي بث إشاعات تقول إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى فصل مديرية المخاء عن محافظة تعز واستقلالها كمحافظة يمنية جديدة.

وقال " سلطان محمود " إن دول التحالف ومنها دولة الإمارات قدمت مختلف الدعم للسلطة المحلية في المخا يشمل الجوانب العسكرية والأمنية، كما يشمل أيضاً وبصورة متزامنة وحثيثة البرامج والمشاريع الخدمية والتنموية المختلفة التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال " محمود " في المؤتمر الذي حضرته وسائل إعلام محلية وخارجية هو الأول منذ تحريرها من مليشيات الحوثي مطلع العام الماضي " حتى الآن نحن نعمل ونجتهد ونؤدي واجبات مضاعفة كمقاومة وطنية، وعملنا في هذه الجبهة مستمر، وإلى هذا نقوم بالمسئوليات الموكلة إلينا للتمكين للسلطة الشرعية ونهيئ لها الظروف لتولي المسئوليات كدولة وحكومة وسلطة شرعية وسلطة محلية، وفقاً لنائب مدير الشرطة بمديرية المخا عادل السعدي.

وأعاد رئيس السلطة المحلية التذكير بأن "قدوم قوات التحالف والأشقاء الإماراتيين مع قوات التحرير كان متقدما بأكثر من عام ونصف تقريبا على عودة وقدوم السلطة المحلية إلى المخا بسبب الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وحزب الله". كما قال.

وقال مدير عام المديرية سلطان عبدالله محمود: "ورغم كل ما تحقق في المديرية بدعم ومساندة إمارات الخير إلا أن البعض ذهب به تفكيره وحقده إلى ترويج الشائعات التي تزعم أن الإمارات الشقيقة تعمل على إنشاء محافظة في المخا مستقلة عن محافظة تعز".

وتابع قائلا "هذا لا أساس له مطلقا مطلقا مطلقا.. فدولة الإمارات التي قدمت الكثير من الدعم لليمن عسكريا وإغاثيا وخدميا وتنمويا واجتماعيا في سبيل القضاء على المد الفارسي في اليمن والمنطقة العربية يستحيل أن تكون في أي لحظة من اللحظات في صف أعدائها وأعداء اليمن والأمة العربية الذين تلقنهم الهزائم تلو الأخرى."

ويشدد أنه لولا التحالف والأشقاء الإماراتيين لما عادت سلطات محلية ومجلس محلي يمثل السلطات الحكومية الشرعية بالمخا.

مجدداً القول: "مستحيل أن يوجد عاقل... يصدق مزاعم وإفك من يعملون لصالح تنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة العربية".