شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة "مكة المكرمة" يصدر توجيهات عاجلة ستتضرر منها هذه الفئة من اليمنيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع "عاجل" الإخباري السعودي، عن مصادر لم يسمها، صدور توجيه عاجل من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة.
ونقل الموقع السعودي عن مصادره أن الأمير خالد الفيصل، وجه بضرورة رصد ومتابعة انتشار المتسولين من الجاليات "اليمنية والإفريقية والباكستانية"، والعمل على حلها في أسرع وقت.
وقالت المصادر إن الجهات المختصة رصدت تزايد ظاهرة التسول في المنطقة التاريخية بجدة وحول بعض المحال القريبة من المنطقة، والتي يصعب الوصول إليها.
وأضافت المصادر أن المتسولين يقومون بإيهام المارة بأنهم مرضى أو لديهم إعاقات مستديمة، مستخدمين ملابس رثة تظهر أنهم فقراء لطلب المساعدة، وهو ما شدد عليه التوجيه بضرورة تشديد المراقبة على تلك المواقع؛ لرصد المتسولين بالتعاون مع مكافحة التسول التابعة لوزارة العمل.
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