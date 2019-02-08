شكرا لقرائتكم خبر عن اربعة مشائخ موالون للحوثيين يعلنون انشقاقهم عن الجماعة وتوافد مجاميع قبلية مسلحة لدعم صفوف قبائل " حجور" ( أخر التطورات ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن أربعة من الوجاهات القبلية الموالية لجماعة الحوثي انشقاقهم عن الأخيرة، عقب اعتداء الميليشيات على شيخ قبلي بارز، جراء قيامه بنقل أحد الجرحى من قبائل «حجور» إلى مستوصف طبي.

وأكدت مصادر قبلية ل«الخليج»: أن أربعة من الوجاهات القبلية الموالية لجماعة الحوثي أعلنوا انشقاقهم والانضمام إلى قبائل «حجور» في المواجهات المتصاعدة ضد الحوثيين، وذلك عقب تعرض الشيخ خالد دغشر اليزيدي الموالي للجماعة، لاعتداء عنيف من قبل الميليشيات، وقتل الأخيرة نجل شقيقه واثنين من مرافقيه، بعد أن قام بإسعاف أحد جرحى قبائل «حجور»، التي تخوض حرباً مع الحوثيين منذ أسبوعين.

وعلمت «الخليج» أن مجاميع قبلية توافدت من مناطق عدة بمحافظة حجة، للانضمام لقبائل «حجور»؛ في بداية تحول نوعي في مسار المواجهات المحتدمة، باتجاه تشكيل تحالف قبلي للتصدي للميليشيات الانقلابية.