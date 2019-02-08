شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘وزير جنوبي‘‘ يقدم استقالته ويتهم ‘‘مدير مكتب الرئاسة‘‘ بتهديده.. ويوجه رسالة للأخير.. وهكذا رد ‘‘الرئيس‘‘ (وثيقة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن ناصر باقزقوز، استقالته من منصبه كوزير للسياحة في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها.
و أشار إلى أنه تعرض للتهديد و الترهيب، و أبلغ الأمن القومي و أمن حكومة الحوثي بذلك. يحسب مواقع تابعة للحوثيين.
و أكد باقوقوز نه لا يشرفه البقاء يوماً واحداً في حكومة الانقاذ. معتبرا أنه مستقيل.
و قال موجها كلامه لـ”أحمد حامد” مدير ما يسمى بمكتب رئاسة الجمهورية التابع للحوثيين: “اشبع بالحكومة و بصنعاء وبكل البلد يا مدير مكتب الرئاسة”..
وأوضحت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في صنعاء إن رئيس الانقلابيين مهدي المشاط قبل استقالة باقزقوز.
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