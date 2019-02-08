شكرا لقرائتكم خبر عن لليمنيين والأجانب في المملكة.. قرار سعودي بعقاب غير مسبوق ودفع غرامة مبلغ خيالي لمن يرتكب هذه الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية توقيع غرامات مالية تصل إلى نصف مليون ريال على المخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان مثل تعذيب القطط وشد شفاه الإبل .

وقال مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج في بيان اليوم الاربعاء إن من بين المخالفات التي فرضتها وزارة البيئة والمياه والزراعة "تعذيب القطط بإطلاق الكلاب عليها، وشد شفاه الإبل بطريقة مسيئة لتسويقها في مهرجان المزايين، إضافة إلى بيع الحليب على جوانب الطرق، ما يلحق أضرارا بالمستهلكين، علاوة على غياب تراخيص المنشآت البيطرية، ومزاولة الطب البيطري دون ترخيص، والمتاجرة بالحيوانات المريضة."

وأكد الدويرج أن المخالفات تتوزع على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية" ، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على مخالفي الأنظمة.